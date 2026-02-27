В приюте на Урале сообщили, что собака, которой помог курьер, начала есть с рук

Боня адаптируется к приюту, рассказала ТАСС директор приюта "Того" Елена Кнапская

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Собака Боня, которую укрыл пледом курьер сети пиццерий в Челябинске, адаптируется к приюту и уже начала есть с рук. Тем не менее, животное остается в стрессе, иногда кусается, рассказала ТАСС директор приюта "Того" Елена Кнапская.

Ранее ТАСС сообщал, что на прошлой неделе курьер сети пиццерий из Челябинска был уволен после того, как укрыл бездомную собаку пледом, принадлежащим фирме. После общественного резонанса животное отловили и доставили в приют, где она сейчас и находится.

"Мы записывались к ветеринару на 18:00 (16:00 мск - прим. ТАСС), но пока не знаю, удастся ли ее отвезти. Собака огрызается, кусается, а делать ей новый наркоз не вариант. Все будет зависеть от настроения собаки: вчера она уже ела с рук, адаптируется", - поделилась она.

ТАСС сообщал, что собаку предстоит осмотреть на предмет заболеваний, взять у нее кровь на анализы и проглистогонить. Пока животное находится в стрессе после отлова и переезда. Боня боится людей и тяжело идет на контакт.