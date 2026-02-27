В Москве появились "Тройки" с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"

Тираж карт ограничен

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба "Сбертройки"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Транспортную карту "Тройка" с героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" режиссера Бориса Степанцова выпустили в Москве. Об этом ТАСС сообщили в компании "Сбертройка".

"Мы регулярно выпускаем специальные тиражи карт. Особой популярностью пользуются "Тройки" с героями советских мультфильмов. Поэтому очередную серию мы выпустили вместе с Союзмультфильмом", - привели в компании слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

На картах изображены шесть сцен из мультфильма, в том числе двое из ларца одинаковых с лица и старуха у разбитого корыта. Тираж карт ограничен.

"Сбертройка" - совместная IT-компания Сбера, правительств Москвы и Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает единую билетную систему на базе столичной карты "Тройка" - программное обеспечение и карточные носители разработаны в РФ.