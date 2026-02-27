Почти 25% опрошенных россиян совершают пожертвования в благотворительные фонды

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Почти четверть россиян (24%) совершают пожертвования в благотворительные фонды, среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет этот показатель составляет 35% благодаря использованию технологических форматов. Такие данные представлены в исследовании "Практики технологической (рекуррентной) благотворительности в России", подготовленном в преддверии Международного дня НКО 27 февраля.

"Молодое поколение можно назвать основной аудиторией, которая формирует спрос на технологичные форматы помощи через разные инструменты, такие как рекуррентные подписки, кешбэк или округление. Среди людей 18-25 лет благотворительную подписку оформляют в 2,5 раза чаще, чем в среднем по стране (10% против 4%). Именно они, вместе с пользователями цифровых экосистем, демонстрируют наименьший уровень недоверия к фондам (6% против 20% в среднем)", - говорится в тексте.

Среди трендов также отмечается, что системная благотворительность (35%) сравнялась по популярности с прямой адресной помощью (35%). "Если раньше донор сам искал фонд и способ помощи, то теперь благотворительность все чаще "находит" его сама. Автоматические форматы помощи встроены в повседневные сервисы и не требуют отдельного решения о пожертвовании. Для доноров они привлекательны прежде всего финансовой незаметностью и неконкуренцией с основными тратами (42%), удобством, простотой и экономией усилий (33%), и доверием к платформам и сервисам (36%)", - поясняют исследователи.

Кроме того, 61% доноров склонны доверять самим технологическим платформам и экосистемам больше, чем традиционным механизмам сбора. При этом доверие к автоматическим форматам пока опережает их фактическое использование: об автоматических пожертвованиях знают от 25% до 40% россиян, но пользуются ими лишь от 2,5% до 4%.

Исследование проведено совместно с Лабораторией социальных исследований и аналитики "ВЕР.СИА ЛАБ" в рамках проекта "ПУЛЬС НКО" в партнерстве с благотворительным фондом Яндекса "Помощь рядом" в октябре-декабре 2025 года с использованием смешанной методологии. В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян, также проведены интервью с частными донорами и фандрайзерами НКО.