В Орле появится переулок имени бойца спецоперации Николая Кузнецова

Депутаты Орловского городского совета поддержали инициативу

ОРЕЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Орловского городского совета поддержали инициативу о присвоении одному из переулков имени бойца спецоперации Николая Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

"В Орле появится переулок Николая Кузнецова. Элемент улично-дорожной сети назовут в честь героически погибшего бойца СВО. Сегодня на сессии инициативу поддержали депутаты городского совета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, переулком Николая Кузнецова назовут проезд в Советском районе Орла неподалеку от пересечения Ипподромного переулка и улицы Матвеева. Ранее вопрос по ходатайству "Спецавтобазы" и однополчанина, которому боец спас жизнь, согласовала Орловская городская комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства.

Николай Кузнецов был мобилизован в октябре 2022 года, зачислен в часть гранатометчиком, 1 декабря отправился в Луганскую Народную Республику (ЛНР), где был назначен командиром штурмовой группы. "Принимал участие в освобождении Сватова и Макеевки. Несмотря на свой юный возраст, Николай стал примером решительного и бесстрашного воина, верного, преданного друга, боевого товарища. Он погиб 8 февраля 2023 года в луганском селе Макеевка, исполняя свой воинский долг - выводил свою команду с поля боя, эвакуировал бойцов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Боец был похоронен 24 февраля 2023 года на Историко-мемориальном кладбище Орла. Награжден орденом Мужества посмертно.