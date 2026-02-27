Семьям погибших и пострадавшим от взрыва кафе в Казахстане выплатят до $4 тыс.

В результате ЧП погибли семь человек

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Семьи погибших и пострадавшие после взрыва газа в кафе в Казахстане получат выплаты в размере от $2 до $4 тыс. Об этом сообщил аким (глава администрации) Бурабайского района Арай Садыков.

"Семьям погибших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 2 млн тенге (около $4 тыс. - прим. ТАСС). Пострадавшим выплатят по 1 млн тенге", - сказал он.

Взрыв газовоздушной смеси в кафе "Центр плова", которое было пристроено к жилому дому, произошел 26 февраля вечером. В результате ЧП погибли семь человек.

Утром 27 февраля посольство России в Казахстане выступило с заявлением, что россиян среди погибших и пострадавших нет.