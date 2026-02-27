"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру по мотивам "Простоквашино"

Она предназначена для детей в возрасте от трех до пяти лет, сообщила киностудия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" совместно с разработчиком видеоигр "КБ Продакшн" представили новую образовательную мобильную игру "Почемучка 2" для детей в возрасте от трех до пяти лет. Проект создан по мотивам мультсериала "Простоквашино", сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильм".

"Киностудия "Союзмультфильм" и разработчик видеоигр "КБ Продакшн" представили новую образовательную мобильную игру "Почемучка 2" для детей в возрасте 3-5 лет. Проект реализован при поддержке Института развития интернета", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель компании "КБ Продакшн" Виталий Козлов, в новой версии подготовлено 53 мини-игры с высокой реиграбельностью. "В "Почемучке 2" мы добавили вариативность в каждый вопрос, чтобы дети каждый раз открывали для себя что-то новое в мире любимых героев", - отметил он.

По его словам, пользователи смогут узнать новые факты из самых разных областей: основы кулинарии, принципы работы техники и транспорта, природные явления, вопросы гигиены и экологии.

Коммерческий директор "Союзмультфильма" Владимир Чибисов подчеркнул, что предыдущие совместные проекты компаний продемонстрировали высокие результаты. По его словам, первая часть игры "Почемучка" набрала более 1,5 млн установок в России. "Мы уверены, что продолжение повторит этот успех. Это не просто обучающая игра: знакомые и любимые герои "Простоквашино" создают особую атмосферу, которая объединяет детей и взрослых за совместным досугом", - отметил он.