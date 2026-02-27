МЧС предупредило о возрастающем риске схода снега и льда с крыш в оттепель

Только за последнюю неделю произошло 43 подобных ЧП, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Оттепель может привести к учащению случаев схода снега и льда с крыш, предупредили в МЧС РФ.

"Оттепель может спровоцировать обильный сход снега и наледи с крыш. Сформировавшийся за зимний период запас снега создает повышенную нагрузку на конструкции сооружений. В период потепления снег становится тяжелым и плотным и в любой момент может обрушиться", - сказали в МЧС.

Только за последнюю неделю произошло 43 подобных ЧП и 160 - с начала года. Есть погибшие и пострадавшие, отметили в МЧС. Наибольшее количество сходов произошло в Калужской, Липецкой, Московской и Владимирской областях, а также в Татарстане, Марий Эл и Удмуртии. Также произошли обрушения кровель под тяжестью снега.