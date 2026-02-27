В районе поиска туристов в Прикамье мороз к ночи достигнет 30 градусов

В Красновишерском округе значительно холоднее, чем в Перми, сообщил специалист пермского центра геоинформационных систем Андрей Шихов

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха опустится к ночи до минус 30 градусов в районе поиска пропавшей в Пермском крае группы туристов. Об этом ТАСС сообщил специалист пермского центра геоинформационных систем (ГИС-центра) Андрей Шихов.

"В Красновишерском округе значительно холоднее, чем в Перми. В ближайшие две ночи температура воздуха может опускаться до минус 30 градусов. Завтра там весь день будет ясная погода, ветра практически не будет, температура будет в районе минус 17-18 градусов", - рассказал Шихов.