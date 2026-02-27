Число задержанных поездов "Таврия" сократилось до шести

Начальники поездов информируют о времени задержки в пути

Москва, 27 февраля. /ТАСС/. Количество задержанных ранее поездов "Таврия" в Крым и из Крыма из-за перекрытия движения по Крымскому мосту сократилось до шести. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс".

"Остальные поезда, которые следовали с задержкой, введены в график или прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.

Так, на пути в Крым задерживаются поезда №091/092 Москва - Севастополь на два часа; №315/316 Адлер - Симферополь на 1,5 часа; №161/162 Пермь - Симферополь на 30 минут.

На пути из Крыма задерживаются поезда №067/068 Симферополь - Москва на три часа; №327/328 Симферополь - Кисловодск на два часа; №077/078 Симферополь - Санкт-Петербург на один час.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении.