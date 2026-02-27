В Тюменской области не прогнозируют высоких паводковых вод весной 2026 года

Для предупреждения и ликвидации последствий паводка в подсистеме РСЧС региона может быть задействовано более 9 тыс. человек, свыше 2,9 тыс. единиц техники и 100 плавсредств

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Затопление населенных пунктов и территорий в Тюменской области во время весеннего паводка в текущем году не ожидается, высоких паводковых вод в регионе также не прогнозируется. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства субъекта.

"По предварительным прогнозам Росгидромета, на территории Тюменской области не ожидается высоких паводковых вод, затопление населенных пунктов и территорий не предвидится", - рассказали там.

В пресс-службе отметили, что окончательный прогноз уровней паводка будет получен от Росгидромета в середине марта. Для предупреждения и ликвидации последствий паводка в подсистеме РСЧС региона может быть задействовано более 9 тыс. человек, свыше 2,9 тыс. единиц техники и 100 плавсредств. В резерве имеется 370 пунктов временного размещения общей вместимостью более 76,7 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Александр Моор поручал главам муниципалитетов проверить состояние гидротехнических сооружений, а также техники и материальных ресурсов, необходимых для встречи "большой воды".

В 2025 году Тюменскую область затронул паводок, который стал третьим по масштабу за последние 10 лет, весной в регионе подтопило 55 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. От паводка пострадали 2,5 тыс. жителей региона. В соответствии с законодательством им оказана материальная помощь на общую сумму более 40 млн рублей.