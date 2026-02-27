В Москве заменили около 4 тыс. систем водоотведения, тепло- и водоснабжения в 2025 году

Больше всего таких систем обновили в Центральном, Северном и Восточном административных округах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. систем отопления, водоснабжения и водоотведения заменили в многоквартирных домах в Москве в 2025 году в рамках программы капремонта. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тыс. домов общей площадью свыше 320 млн квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 15 тыс. жилых домов обновили различные инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. Только в прошлом году заменили около 4 тыс. внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения", - рассказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что больше всего таких систем обновили в Центральном (более 1,3 тыс.), Северном (более 600) и Восточном (свыше 300) административных округах. В работах используются исключительно отечественные материалы.

"В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - добавил заммэра.