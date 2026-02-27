В Воронежском зоопарке пока не сложилась пара амурских тигров

Специалисты не берутся предсказать, получится ли ее создать

Тигрица Виола © Воронежский зоопарк

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Амурские тигры Тихон и Виола, чье потомство ждут в том числе в Ленинградском зоопарке, пока не сформировали пару, и специалисты не берутся предсказать, получится ли ее создать, рассказала ТАСС заместитель директора Воронежского зоопарка Инна Субботина.

"Даже предположительно не могу вам сказать, потому что процесс этот трудоемкий. Они сейчас находятся в совершенно разных вольерах. Поэтому дату не назову вам, к сожалению", - рассказала Субботина, пояснив, что животные пока не видели друг друга.

Возможно, они как-то чувствуют присутствие особи своего вида неподалеку, но никаких признаков не подают, пояснила специалист. Перед тем, как устроить их знакомство, сотрудникам зоопарка предстоит продумать, как обеспечить безопасность самки ввиду возможной агрессии самца. "Потому что если произойдет какой-то разлад, естественно, ни один человек не зайдет, не будет их разнимать. Вот эти моменты все будем продумывать, советоваться с коллегами", - добавила Субботина.

Самец амурского тигра Тихон прибыл в Воронежский зоопарк из Хабаровского края. Он родился в дикой природе, но стал представлять опасность для жителей ближайших к ореолу его обитания деревень, куда заходил и нападал на собак. Его изъяли из естественной среды обитания и по программе сохранения и размножения краснокнижного вида передали в Воронежский зоопарк. В попытках усмирить, успокоить своенравного зверя словами "Тихо! Тихо!" для него была выбрана похожая по звучанию кличка, рассказал директор зоопарка Андрей Шестопалов.

Он отметил, что тигрица Виола приехала в Воронеж из Ленинградского зоопарка по той же программе, и в этом году от куратора, работающего в Московском зоопарке и контролирующего популяцию амурского тигра по всей стране, получено разрешение на разведение тигров. "Естественно, если получится у нас приплод, то куратор будет его распределять. И я уверен, что Ленинградский зоопарк будет один из первых, потому что их самка находится у нас", - сказал Шестопалов.

При этом его заместитель Инна Субботина пока осторожна в прогнозах на счет того, что вообще может получиться в результате этого эксперимента. Она рассказала, что сотрудники зоопарка изучают опыт коллег из Копенгагена, и там все окончилось неудачей. В Воронежском зоопарке проживает еще одна самка амурского тигра, Шилка, но она существенно старше, ей уже около десяти лет, имеет проблемы со здоровьем и вряд ли подходит в качестве пары Тихону.

Ситуация в Ленинградском зоопарке

22 февраля стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке умер единственный остававшийся там амурский тигр Амадей. Тигрица Виола, переданная в Воронеж, при его жизни не могла составить Амадею пару из-за разницы в возрасте и родственных связей. В Санкт-Петербурге при этом понимают, что даже в случае успеха, которым станет появление на свет детенышей Тихона и Виолы, они не скоро попадут в Ленинградский зоопарк - тигрята должны оставаться с матерью более года, с чем согласны и воронежские специалисты. Тем временем в Ленинградском зоопарке займутся реконструкцией вольера под современные требования, что было невозможно при жизни Амадея.