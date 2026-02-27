В долине реки Улс, где могли потеряться туристы из Уфы, будет холодная погода

Ожидается около -33 градусов ночью и порядка -20 градусов днем

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Температура около минус 33 градусов ночью и порядка минус 20 градусов днем будет в районе реки Улс, где расположено плато Кваркуш, куда отправились туристы из Уфы на снегоходах, переставшие выходить на связь. Для зимних походов это считается благоприятной погодой, сообщил ТАСС специалист пермского центра геоинформационных систем (ГИС-центра) Андрей Шихов.

"Рядом с Кваркушем течет река Улс, а долины рек более холодные - там ночами около минус 33 градусов, а днем - примерно минус 20 градусов. Но для зимних походов это благоприятная погода", - сообщил Шихов.

При этом, как сообщается на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края, зимой дорога к плато становится испытанием для техники и людей, поскольку глубокий снежный покров по дороге на Кваркуш может достигать нескольких метров в наиболее защищенных от ветра местах. Кроме глубокого снега, серьезную опасность представляет обледенение. Подтаивающий днем снег, ночью замерзает, образуя ледяную корку. Для открытых пространств плато характерны сильные ветры, они усиливают ощущение холода, создавая опасные условия для обморожения. "Важно учитывать, что погода на Кваркуше очень переменчива. Ясное солнечное утро может быстро смениться сильной метелью, ухудшающей видимость до нескольких метров", - отмечается на сайте Дирекции ООПТ Пермского края.