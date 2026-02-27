В Хабаровском крае около 17 тыс. подростков прошли профориентацию в 2025 году

В 2025 году край стал одним из 11 регионов-участников пилотной апробации по организации системы профессиональной ориентации для подростков

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 17 тыс. подростков в 2025 году стали участниками мероприятий по профессиональной ориентации в Хабаровском крае. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток" сообщил председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов.

"Это очень важное направление, потому что дети получают определенное видение, что их ждет, когда они выйдут на рынок. Они понимают, кто требуется на рынке, в крае, в стране и так далее. За прошлый год у нас 17 тысяч подростков прошли профориентацию. Школьники 8-9-х классов тоже участвовали в этих мероприятиях. Ну и не могу не отметить, что грамота Минтруда России за эффективную работу была вручена Хабаровскому краю", - сказал он.

Виноградов добавил, в 2025 году Хабаровский край стал одним из 11 регионов-участников пилотной апробации по организации системы профессиональной ориентации для подростков.