Эксперт Корчагина указала на рост незаконного изготовления наркотиков в Европе

Угроза распространения сильнодействующих синтетических опиоидов особенно актуальна для стран Балтии, сообщила член Международного комитета по контролю над наркотиками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Рост незаконного изготовления синтетических наркотиков отмечается в странах Европейского региона, угроза распространения сильнодействующих синтетических опиоидов особенно актуальна для стран Балтии, сообщила член Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), заместитель директора по науке ННЦ наркологии - филиала ФГБУ "НМИЦПН им. В. П. Сербского" Минздрава РФ, профессор Галина Корчагина.

"В последние годы резко вырос незаконный ввоз кокаина в Западную и Центральную Европу. В Европе расширяется незаконное изготовление синтетических наркотиков. Повышение доступности сильнодействующих синтетических опиоидов, в частности нитазенов, представляет угрозу для всего региона; особенно затронуты страны Балтии. К концу 2024 года в Системе раннего оповещения Европейского союза о НПВ отслеживалось в общей сложности 1 тыс. различных веществ. К концу 2024 года в Системе раннего оповещения Европейского союза о НПВ отслеживалось в общей сложности 1 тыс. видов различных веществ", - следует из презентации Корчагиной к докладу МККН за 2025 год.

Она отметила, что на африканском рынке также можно встретить разные наркотики, а их потребление растет. В регионе наблюдается активизация деятельности торговцев кокаином, но главную проблему представляет незаконный оборот опиоидных лекарственных средств, в том числе ненадлежащего качества. В Южной Америке наиболее динамичным сегментом незаконного наркорынка является рынок кокаина, а рост производства этого наркотика привел к расширению его рынка в странах Азии и Африки.

В Восточной и Юго-Восточной Азии главную угрозу представляет незаконный оборот синтетических наркотиков. А Южная Азия остается крупнейшим мире потребительским рыком опиоидов, на который, по оценкам, приходится 1/3 от общей численности.

Корчагина призвала усилить международное сотрудничество в области контроля над наркотиками, сделать упор на контроль за провозом веществ, находящихся под международным контролем, лицами, совершающими зарубежные поездки, следить за распространением сильнодействующих синтетических опиоидов.