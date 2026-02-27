Культбригада "Москонцерта" поздравила с 23 Февраля бойцов СВО

Репертуар для каждого концерта подбирался под определенную площадку и настроение людей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Культбригада "Москонцерта" посетила Донбасс и Новороссию с программой для военнослужащих ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор учреждения Илья Бачурин.

"Мы проехали от ЛНР до Херсонской области. На этот раз нас сопровождала самая разная погода: от снежных буранов и ледяного дождя, превратившего все вокруг в хрустальное царство, а дорогу в каток, до новой зеленой травки и запаха весны. В таких же разных условиях проходили и концерты перед бойцами", - рассказал он.

Гендиректор "Москонцерта" добавил, что как и прежде во время таких выездов сейчас не было двух повторяющихся концертов. Репертуар для каждого концерта подбирался под определенную площадку и настроение людей.

"В госпиталях - одни песни, в воинских частях - другие. Мы выступали перед самыми разными родами войск - десантниками, морпехами, артиллеристами, рембатами, саперами. В целом, все как обыно. Но этот первый выезд 2026 года отличает настроение весеннее, позитивное, настроенное исключительно на победу. Через несколько дней вернемся в Москву и будем готовиться к следующему выезду", - заключил Бачурин.