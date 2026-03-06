В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный женщинам-военнослужащим

Участниками и гостями мероприятия стали в том числе участницы специальной военной операции, ветераны, курсанты военно-учебных заведений

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© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Торжественный вечер "Весна начинается с тебя!", посвященный чествованию женщин-военнослужащих, состоялся в Центральном академическом театре Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Участниками и гостями мероприятия стали в том числе участницы специальной военной операции, ветераны, курсанты военно-учебных заведений Минобороны России, учащиеся Пансиона воспитанниц МО РФ.

От имени министра обороны РФ участников и гостей торжественного вечера поздравил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. "Ваше участие в решении боевых задач, гуманитарных миссиях и волонтерских движениях, напряженные дежурства в госпиталях, упорный труд на оборонных предприятиях - делают российскую армию сильнее. И шаг за шагом приближают нашу победу", - сказал Горемыкин.

Заместитель министра обороны РФ выразил благодарность и слова поддержки матерям воинов за воспитание достойных граждан России, защитников Отечества. "Ваша забота, умение любить, ждать и верить придает сил нашим военнослужащим и укрепляет их боевой дух", - подчеркнул генерал армии.

Он отметил, что с начала специальной военной операции тысячи женщин-военнослужащих удостоены высоких государственных и ведомственных наград. По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова за отвагу и мужество, стойкость и образцовое выполнение должностных обязанностей Горемыкин вручил женщинам-военнослужащим госнаграды. В их числе орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, медали "За отвагу", "За храбрость", Жукова, "За спасение погибавших" и медаль Луки Крымского.

На сцене театра выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, народные артисты России Григорий Лепс, Стас Михайлов, российские эстрадные певцы Алексей Чумаков, Ярослав Сумишевский, Ирина Ортман, певец Игорь Ким и другие.