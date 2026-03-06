Фальков одобрил строительство нового корпуса медфака Ульяновского госуниверситета

Благодаря федеральной поддержке в 2025 году в университете было открыто общежитие на 800 мест

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков © Егор Алеев/ ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков одобрил строительство нового корпуса медицинского факультета Ульяновского государственного университета (УлГУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале по итогам рабочей встречи с Фальковым.

"Министр поддержал инициативу региона по строительству нового корпуса медицинского факультета УлГУ. Договорились детально проработать проект. Это будет новый этап развития вуза", - написал он.

Русских добавил, что благодаря федеральной поддержке в прошлом году в университете было открыто общежитие на 800 мест. "В партнерстве с предприятиями студенты и преподаватели ведут разработки в лабораториях, созданных по программам "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы", - уточнил губернатор.

Глава региона отметил, что с министром также обсуждался вопрос федеральной поддержки и стратегия развития Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ). "Вуз - кандидат в федеральную программу Минобрнауки России "Приоритет-2030". Это будет дополнительный ресурс для развития", - пояснил Русских.

По словам губернатора, достигнута договоренность о подаче вузом заявки для вхождения в программу по обновлению общежитий. "Опыт участия в федеральных программах у вуза есть - здесь благодаря программе "Профессионалитет" развиваем кластер "Радиоэлектроника", - подчеркнул он.

Русских также написал, что в числе обсуждаемых вопросов было и развитие инженерного образования. Губернатор рассказал, что в регионе выстраивается система подготовки специалистов школа - среднее профессиональное образование - вуз - предприятие, а для развития кадрового потенциала работает Инженерный клуб. "По нацпроекту "Кадры" переобучили за прошлый год 600 человек для работы в ОПК, в том числе такую помощь получил завод "Искра" - одно из ведущих предприятий. Также договорились о сотрудничестве УлГУ и УлГТУ с научно-производственным комплексом "Технологический центр" - соглашение поможет готовить кадры для оборонных предприятий региона", - сообщил Русских.