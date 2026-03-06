Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО и развитии Дагестана

Республика за пять лет обеспечила рост по всем социально-экономическим показателям

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© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о поддержке участников СВО, развитии и успехах республики за последние пять лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать. Говорили о самом главном - о людях, об экономике, о том, что меняется к лучшему. Я рассказал верховному главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей. С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн гуманитарки, закупали технику, снаряжение - все, что нужно для победы", - написал Меликов.

По его словам, в рамках поддержки семей участников СВО в регионе действуют льготы и соцвыплаты, помощь оказывается по любым вопросам. Также власти оказывают содействие ветеранам спецоперации, помогая трудоустроиться.

"Дагестан за последние пять лет обеспечил рост по всем показателям социально-экономического развития. Запущены 12 современных промышленных предприятий, открыты 111 школ и 97 детсадов, отремонтированы 374 школы, 63 детсада, построены 122 ФАП, отремонтированы 329 объектов здравоохранения, медорганизации получили более 3 тысяч единиц нового оборудования", - добавил глава региона.