В двух городах Ставрополья поступили угрозы минирования учреждений образования

Ведется проверка сообщений

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Угрозы минирования зданий института и техникума поступили в Буденновске и Новопавловске на Ставрополье. Ведется проверка сообщений, написали главы округов в своих Telegram-каналах.

"Поступило сообщение о возможном минировании здания филиала Ставропольского государственного педагогического института в Буденновске. В целях безопасности проведена эвакуация студентов и сотрудников", - сообщил глава Буденновского округа Дмитрий Богданов.

В городе Новопавловске поступил сигнал о минировании техникума экономики и права. "Поскольку техникум расположен на базе МБОУ СОШ №13, принято решение о немедленной эвакуации обучающихся и сотрудников школы и техникума", - написал глава Кировского округа Николай Новопашин.

Другие образовательные учреждения

Богданов также сообщил еще об одной анонимной угрозе. Поступил сигнал о минировании Буденновского медицинского колледжа. Из здания вывели студентов и сотрудников.

Севастопольский государственный университет также отменил занятия в главном корпусе из-за сообщений об угрозе минирования.

"В связи с поступившей информацией об угрозе минирования главного корпуса и необходимостью проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции, занятия в главном учебном корпусе на Университетской, 33 отменяются", - сообщили в Telegram-канале вуза.

Уточняется, что занятий не будет до 17:20 мск.

Специалисты проводят обследование зданий и территорий образовательных учреждений на наличие подозрительных предметов.