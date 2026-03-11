В Таджикистане заявили, что участие в работе МОРЯ укрепит образовательную базу

Министр образования и науки республики Рахим Саидзода отметил, что страна рассматривает свое участие в инициативах Международной организации по русскому языку как стратегический вклад в развитие науки, образования и культурного сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Участие Таджикистана в деятельности Международной организации по русскому языку (МОРЯ) позволит республике укрепить образовательную базу преподавания русского языка. Об этом сообщил министр образования и науки республики Рахим Саидзода в ходе первой министерской конференции МОРЯ, которая проходит в Москве.

"Для Таджикистана участие в деятельности Международной организации по русскому языку означает укрепление правовой и образовательной базы преподавания русского языка, расширения международных экономических связей и повышение качества подготовки специалистов", - считает министр. Он отметил, что республика рассматривает свое участие в инициативах МОРЯ "как стратегический вклад в развитие науки, образования и культурного сотрудничества". Саидзода подчеркнул, что Таджикистан намерен активно участвовать в инициативах МОРЯ и заверил, что страна "внесет конкретный вклад в развитие общего гуманитарного пространства".