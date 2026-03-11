День рождения Юрия Гагарина отметили в Непале

Мероприятие прошло в Русском доме в Катманду

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. День рождения Юрия Гагарина отметили в Русском доме в столице Непала Катманду. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"В мероприятии в Русском доме в Катманду приняли участие ученики из 19 разных школ, а также учителя и родители. Для гостей подготовили на русском и английском языках информационную фотоэкспозицию от Музея космонавтики с изображениями первого космонавта и книжную выставку, посвященную его жизни из фондов библиотеки Русского дома, - подчеркнули в агентстве. - Многие уникальные издания сохранились там еще со времен СССР, в том числе переведенная на английский язык книга старшего брата первого космонавта Земли Валентина Алексеевича Гагарина - "My Brother Yuri - Pages from the Life of the First Cosmonaut".

Как отметила руководитель Русского дома в Непале Анастасия Хохлова, ряд мероприятий готовится в честь празднования 65-летия полета Гагарина в космос. "Слова Юрия Гагарина "Поехали" широко известно не только в России, но и здесь в Непале на "крыше мира". В стране активно готовятся к празднованию 65-летия полета. Русский дом готовит сюрприз для непальцев "Фестиваль космонавтки" совместно с Астрономическим сообществом при поддержке Академии наук и технологий. Мероприятия пройдут на площадке Русского дома и в основном парке столице в Ратнапарке, где установлен бюст первого космонавта", - указала она.

Кроме того, библиотекарь Бхабана Ньёпане рассказала юным непальцам о том, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, совершив исторический полет на корабле "Восток-1", который открыл новую эру и вдохновил миллионы людей по всему миру. "Его дерзость, решимость и вера в успех стали символом прогресса и достижений человечества. Она подчеркнула, что Россия остается пионером в космических исследованиях и инновациях в области космонавтики, значительно способствуя развитию космической науки и технологий", - указали в Россотрудничестве.