Больницы Брянска, где лечат пострадавших от атаки ВСУ, обеспечены необходимым
Редакция сайта ТАСС
11 марта, 10:23
БРЯНСК, 11 марта. /ТАСС/. Больницы Брянска, где оказывают помощь пострадавшим от ракетного удара ВСУ, обеспечены лекарствами, кровью и ее компонентами, помощь госпитализированным оказывают в полном объеме. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Брянской области.
"Больницы обеспечены лекарственными препаратами, кровью и ее компонентами", - говорится в сообщении.
По данным департамента, 20 человек, в том числе один ребенок, лечатся в стационарах Брянска. Еще 13 человек отправлены на амбулаторное лечение. "Все пострадавшие в Брянске получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - отметили в департаменте, добавив, что оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.