Больницы Брянска, где лечат пострадавших от атаки ВСУ, обеспечены необходимым

По данным департамента здравоохранения региона, 20 человек, в том числе один ребенок, лечатся в стационарах, еще 13 отправлены на амбулаторное лечение

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 11 марта. /ТАСС/. Больницы Брянска, где оказывают помощь пострадавшим от ракетного удара ВСУ, обеспечены лекарствами, кровью и ее компонентами, помощь госпитализированным оказывают в полном объеме. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Брянской области.

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"Больницы обеспечены лекарственными препаратами, кровью и ее компонентами", - говорится в сообщении.

По данным департамента, 20 человек, в том числе один ребенок, лечатся в стационарах Брянска. Еще 13 человек отправлены на амбулаторное лечение. "Все пострадавшие в Брянске получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - отметили в департаменте, добавив, что оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.