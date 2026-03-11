В образовательные учреждения Перми вновь поступают сообщения о минировании

Оперативные службы проводят проверку

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 11 марта. /ТАСС/. Сообщения о минировании вновь поступают на электронные почты образовательных учреждений Перми, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

"На электронные почты учреждений образования города Перми поступают сообщения о минировании. Оперативные службы оповещены и проводят проверку. Просим сохранять спокойствие и руководствоваться информацией из официальных источников", - сообщили в ведомстве.

По информации в социальных сетях, эвакуация из-за такого сообщения прошла сегодня в Поволжском институте железнодорожного транспорта (ПИЖТ, филиал УрГУПС). 10 марта из-за аналогичных сообщений были эвакуированы ученики и сотрудники Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) и ПИЖТ.