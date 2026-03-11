Международный пятый юбилейный диктант на языках народов КЧР напишут осенью

Акция пройдет 8 сентября

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 11 марта. /ТАСС/. Ежегодный тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии - абазинском, карачаево-балкарском, кабардино-черкесском и ногайском - впервые напишут осенью. В 2026 году пятая юбилейная акция приурочена ко Дню языков народов РФ и пройдет 8 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева (КЧГУ)

"Раньше тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии, центральной площадкой которого ежегодно выступает наш университет, проводился 21 февраля в Международный день родного языка. В этом году решили приурочить просветительскую акцию ко Дню языков народов России, который впервые будет отмечаться 8 сентября в день рождения поэта Расула Гамзатова", - сказал собеседник агентства.

Международный тотальный диктант проводится с 2022 года во всех регионах России, где живут представители народов Карачаево-Черкесии, а также в Абхазии, Турции, Франции, США, Киргизии, Казахстане. В 2025 году акция объединила свыше 5 тыс. человек на более чем 200 площадках.

КЧГУ активно проводит различные мероприятия и реализует проекты, направленные на сохранение и развитие языков, культуры и истории региона. При университете функционируют культурные центры и издаются журналы на родных языках народов КЧР.

Новый праздник - День языков народов РФ учрежден указом главы государства Владимира Путина в ноябре 2025 года.