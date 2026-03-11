За сбор подснежников гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей

В Красные книги занесены 15 видов подмосковных первоцветов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Подснежники относятся к редким видам растений, за их уничтожение гражданам грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей. Если действия привели к значительному ущербу, виновникам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

"Природа в Подмосковье просыпается в апреле, когда появляются первые подснежники. При этом 15 видов подмосковных первоцветов находятся под особой охраной. Они занесены в Красные книги - и федеральную, и областную. Это такие редкие экземпляры, как ветреницы дубравная и лесная, печеночница благородная, хохлатки Маршалла и полая, зубянки пятилистная и луковичная, омфалодес, рябчик шахматный, тюльпан Биберштейна. Их сбор, пересадка или уничтожение запрещены законом", - сказал Шапкин.

Он добавил, что статья 8.35 КоАП РФ предусматривает за уничтожение редких растений штраф до 5 тыс. рублей для граждан. При этом если действия были умышленными или нанесли значительный ущерб, то виновникам может грозить уголовная ответственность. "Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей", - рассказал депутат.

Кроме того, по словам собеседника агентства, в соответствии с федеральным законом "Об охране окружающей среды", на нарушителя возлагается обязанность полностью возместить вред природе.

"Наш призыв неизменен: давайте беречь природу. Пусть подснежники украшают подмосковные леса, а не вазы", - заключил Шапкин.

В новость внесена правка (15:07 мск) - передается с уточнением формулировок в третьем абзаце в связи с корректировкой информации пресс-службой Мособлдумы.