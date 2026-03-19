Путин: поддержание гособвинения способствует вынесению судами гуманных решений

Российский лидер подчеркнул, что это является важнейшей задачей прокуроров

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Квалифицированное поддержание гособвинения остается важнейшей задачей прокуроров и способствует вынесению судами справедливых и гуманных решений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

"Наряду с надзорной деятельностью важнейшей задачей прокуроров остается квалифицированное поддержание гособвинения. Это способствует вынесению обоснованных судебных решений, отвечающих принципам законности, справедливости и гуманности", - сказал Путин.