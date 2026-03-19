Путин: паралимпийцы из РФ восхитили и вдохновили весь мир

Президент напомнил, что уверенно обойдя многих именитых соперников, россияне завоевали 12 наград

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что российские паралимпийцы наглядно продемонстрировали всему миру, кто соответствует духу паралимпизма - вдохновлять и восхищать весь мир.

"Вы не просто показали высочайший класс! Ваше участие в Играх, я думаю, что со мной многие-многие согласятся, стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта", - сказал президент. "Команды из других стран, занявшие первое и второе место, были более, чем в 10 раз многочисленнее российской. Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца. А миссия и лозунг известен всем: вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что уверенно обойдя многих именитых соперников, россияне завоевали 12 наград, вошли в тройку сильнейших и сделали это в составе команды всего из шести атлетов и спортсмена-ведущего.