В Москве планируется реставрация более 50 памятников религиозного назначения

В 2025 году работы выполнялись на 63 объектах культурного наследия религиозного значения, полностью завершена реставрация 14 объектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты в 2026 году будут приводить в порядок свыше 50 объектов культурного наследия религиозного назначения в Москве. Об этом сообщила пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Особое внимание правительство Москвы уделяет сохранению памятников религиозного назначения <...>. В 2026 г. в рамках городских программ будет продолжена реставрация более 50 памятников религиозного назначения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2025 году работы выполнялись на 63 объектах культурного наследия религиозного значения, полностью завершена реставрация 14 объектов. Среди них колокольня в усадьбе Кусково, храм Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, церковь Троицы на Карамышевской набережной, церковь Успения в Казачьей слободе и другие.

Всего, начиная с 2011 года, по городским программам, включая субсидии религиозным организациям, проводилась реставрация более 150 храмов.