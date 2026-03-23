В Петербурге пройдет международный экологический форум

В мероприятии примут участие более 6 тыс. специалистов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный экологический форум "Экология большого города" соберет свыше 6 тыс. специалистов из более чем 70 регионов России и 10 стран. Мероприятие состоится 24-25 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", сообщают организаторы.

"В 2026 году форум соберет более 6 тыс. специалистов из 75 регионов России и 10 стран. В конгрессной программе запланировано свыше 60 мероприятий. Участники обсудят экологическое благополучие регионов и городов, экономику замкнутого цикла, экологический мониторинг, водопользование и охрану водных ресурсов, развитие заповедного фонда, экологичный транспорт и многое другое", - рассказали организаторы.

О программе

Форум будет включать семь треков: "Экономика замкнутого цикла", "Развитие заповедного фонда", "Экологическое городов и регионов", "Вселенная белого медведя", "День Балтийского моря", Молодежный трек и "День экологической культуры". Ключевым событием станет пленарное заседание "Стратегия опережения: диалог регионов как драйвер национального экологического благополучия" с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств, ведущих экспертов экологической сферы.

Особое внимание на форуме будет уделено развитию и обсуждению проекта "Чистая Ладога", который губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в январе 2026 года. В рамках проекта планируется поддерживать экологическое благополучие Ладожского озера. Планируется проводить комплексный мониторинг, расчистку прибрежной акватории, реконструкцию водоочистных сооружений, ликвидацию объектов накопленного вреда.

На площадке также будет организована масштабная выставка, где регионы представят свои достижения в области управления природными ресурсами, а компании-производители покажут современные технологии и решения.

В 2026 году форум отмечает 25-летие. За эти годы мероприятие стало ведущей отраслевой площадкой для обмена опытом, укрепления взаимодействия между секторами и презентации передовых природоохранных технологий. Мероприятие включено в официальный план межконгрессного периода Невского международного экологического конгресса.