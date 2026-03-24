В России самозанятые не смогут оформить новую ежегодную семейную выплату

Новая мера поддержки положена только работающим родителям, уточнили в Соцфонде

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Самозанятые и индивидуальные предприниматели не смогут оформить новую ежегодную семейную выплату. Об этом сообщается в канале Соцфонда в мессенджере Мax.

"Новая мера поддержки (ежегодная семейная выплата - прим. ТАСС) положена только работающим родителям, то есть гражданам, с доходов которых уплачен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения. <...> Родители, с чьих доходов не уплачивался НДФЛ, не смогут получить выплату. Это самозанятые, а также индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных видов доходов от трудовой деятельности", - говорится в сообщении.

Заявление на получение такой выплаты начнут принимать 1 июня 2026 года.

К доходам заявителя, исходя из которых определяется размер ежегодной семейной выплаты, относятся следующие доходы: от трудовой и предпринимательской деятельности, от оказания услуг по гражданско-правовому договору и авторские гонорары, а также денежное довольствие военнослужащих.

"При этом неважно, сколько месяцев в году вы работали. Даже если были официально трудоустроены или получали доход, с которого уплачивали НДФЛ, например, 6 месяцев из 12. Это не препятствие для получения выплаты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семьи с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее полутора региональных прожиточных минимумов с 2026 года получили право на семейную налоговую выплату - возврат 7% из 13% уплаченного родителями НДФЛ.