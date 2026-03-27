Более 126 тыс. зрителей посетили образовательные программы фотоконкурса РГО

Русское географическое общество завершит 31 марта прием заявок на XII фотоконкурс "Самая красивая страна"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Образовательную программу в формате мастер-классов и онлайн-занятий фотоконкурса "Самая красивая страна" в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, которую провели шесть фотоэкспертов, посетили 126 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

"Русское географическое общество завершит 31 марта прием заявок на XII фотоконкурс "Самая красивая страна". Все ближе волнительный момент выбора лучших снимков этого года. Но как же сделать тот самый удивительный кадр, который принесет победу? Ответ на этот вопрос узнали более 126 тыс. зрителей онлайн-трансляций и участники мероприятий бесплатной образовательной программы фотоконкурса РГО в городах России", - говорится в сообщении.

В обществе отмечают, что не каждый может отправиться в дальние уголки страны, чтобы увидеть все богатство первозданной природы. Но есть и то, что сегодня доступно каждому, - например, смартфон с камерой, позволяющей воплотить творческий замысел фотографа.

"Снимать можно на все что угодно. Главное - понимать возможности своей техники и подстраиваться под нее. Начните снимать сейчас на то, что у вас есть", - призвал автор мастер-класса в Екатеринбурге, главный редактор Prophotos.ru, член экспертной комиссии "Самой красивой страны" Георгий Полицарнов, чьи слова приводятся в сообщении.

Член экспертной комиссии конкурса, генеральный директор и ведущий фотограф всемирно известного проекта AirPano Сергей Семенов пожелал участникам путешествовать, расширять кругозор, наполнять свою жизнь эмоциями и помнить, что всегда есть место небольшому приключению - даже в идеально спланированной поездке.

В Владивостоке посетители мероприятий образовательной программы приобщились и к искусству "читать" и понимать лес вместе с призером фотоконкурса РГО, фотографом дикой природы, фотокорреспондентом информационного агентства ТАСС в Дальневосточном федеральном округе Юрием Смитюком. "Снимать природу - это примерно то же самое, что делать новости. Нельзя просто так прийти в лес и сфотографировать кого-то, потому что не в каждом лесу и не везде есть животные. Их надо найти, увидеть, опознать, вообще понимать биотоп леса", - подчеркнул он.

О конкурсе

"Самая красивая страна" - это масштабный фотоконкурс, в котором могут участвовать как профессионалы, так и любители. Прием работ на XII фотоконкурс "Самая красивая страна" завершится 31 марта 2026 года. Затем начнется определение финалистов, а далее жюри выберет победителей. Авторы лучших снимков в основных номинациях получат приз в размере 250 тыс. руб. Также предусмотрены спецпризы от партнеров проекта и уникальный подарок для финалистов - поездка в фототур по национальному парку "Сайлюгемский" в августе-сентябре 2026 года. Авторы лучших работ детского конкурса будут награждены призами в размере 100 тыс. руб. За время проведения он собрал свыше 780 тыс. работ от более чем 118 тыс. участников из почти 50 стран мира.

Об обществе

Русское географическое общество, созданное в 1845 году, в настоящее время представлено в 89 регионах России. Цель РГО состоит в проведении целенаправленной работы в обществе по популяризации географии, сохранению исторического и культурного наследия России.