Юрист Поляков назвал способ избавить двор от брошенного автомобиля

Доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова университета имени О. Е. Кутафина отметил, что можно обратиться в ГИБДД, муниципалитет, коммунальные службы или оставить заявление на специальном интернет-портале

Редакция сайта ТАСС

Читайте ТАСС в

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ликвидировать брошенный во дворе многоквартирного дома автомобиль можно, обратившись в ГИБДД, муниципалитет, коммунальные службы или оставить заявление на специальном интернет-портале. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков.

"В случае, если, по мнению граждан, автомобиль брошен, то есть он долго стоит без движения, сильно поврежден (спущены колеса, выбиты стекла, отсутствуют двери) и мешает движению, занимает парковочное место, то можно сообщить о данном факте в соответствующие уполномоченные органы - местную администрацию, ГИБДД МВД России, специализированные организации (коммунальные службы) или интернет-портал (например, в Москве - это "Наш город"). Для интернет-портала бывает достаточно сделать фотографию автомобиля и указать адрес нахождения транспортного средства", - рассказал Поляков.

Юрист отметил, что о брошенном автомобиле также можно сообщить в администрацию муниципалитета. "В администрации обычно существует специальная комиссия, которая выезжает на место и определяет, действительно ли автомобиль брошен. Комиссия устанавливает собственника, взаимодействуя с органами ГИБДД МВД России, - пояснил собеседник агентства. - Если собственник не найдется, то направляется обращение в суд для признания транспортного средства бесхозяйной вещью с последующей передачей в муниципальную собственность. После вступления решения суда в силу комиссия принимает решение о принудительном перемещении автомобиля на специализированную стоянку".