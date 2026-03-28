Крым подпишет с "Яндексом" соглашение о переводах с крымскотатарского языка

Проект планируют завершить в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Государственный комитет Республики Крым по делам межнациональных отношений, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и представители компании "Яндекс" подпишут соглашение об осуществлении переводов с крымскотатарского языка в приложении "Яндекс. Переводчик" искусственным интеллектом. Сейчас учеными в Крыму проводится подготовительная работа, рассказал в беседе с ТАСС председатель Государственного комитета Республики Крым по делам межнациональных отношений Руслан Якубов.

"В мае планируется подписание трехстороннего соглашения между представителями "Яндекса", ФАДН и Госкомнацем. Сейчас проходит первый, подготовительный этап, в котором принимают участие ученые Крымского государственного инженерно-педагогического университета. Это будет кропотливая работа, поскольку обучаться будет искусственный интеллект. К следующему, 2027 году эти работы надеемся завершить", - отметил он.

Проект осуществляется в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным Года единства народов России.

Крымскотатарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. По разным оценкам, носителями языка в мире являются более 350 тыс. человек, из них около 300 тыс. в Крыму. Крымскотатарский язык наряду с русским и украинским является государственным языком Республики Крым.