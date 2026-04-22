В Самарской области помогут родным погибших при обрушении подъезда в Сызрани

Погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

Читайте ТАСС в

© Официальный канал МЧС России в Max/ ТАСС

САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Вся необходимая помощь будет оказана родным погибших в результате частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в "Максе".

"В Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: взрослая женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе. Родным окажем и моральную, и материальную помощь", - написал он.

Федорищев принес соболезнования всем, кто потерял близких. "Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения", - отметил он.

Соболезнования родным погибших принес глава Самары Иван Носков. "Я хорошо знаком с главой города Сызрани Сергеем Евгеньевичем Володченковым и знаю, что он делает все возможное для пострадавших. Самара готова оказать необходимую помощь", - написал он в "Максе". Носков подчеркнул важность взаимной поддержки. "Сейчас как никогда важно сплотиться, стать единым кулаком, который выбьет из наших врагов желание подорвать основы нашей государственности и причинить нашим людям боль потери близких", - отметил глава Самары.