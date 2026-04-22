В Петербург 23 апреля придет похолодание и северный ветер

Температура опустится до плюс 5-7 градусов

Редакция сайта ТАСС

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© Мария Владыко/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Значительное похолодание и северный ветер придут в Петербург в четверг, температура опустится до плюс 5-7 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Вечером начнется значительное похолодание. Поэтому в четверг уже совершенно другой день, холодный и с неприятным северным ветром, а температура воздуха днем всего +5…+7 гр.", - написал синоптик.

Уже в среду, 22 апреля, в Северную столицу постепенно с севера будет заходить атмосферный фронт. С его приходом в городе усилится ветер, в середине дня его порывы будут достигать 10-15 м/с. Вечером прогнозируется небольшой дождь, температура воздуха - до плюс 10-12 градусов. В ночь на 23 апреля ожидаются дождь и мокрый снег.

Ранее ТАСС сообщал, что 22 и 23 апреля в Петербурге был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.