Путин поздравил нотариусов со 160-летием нотариата в России

Глава государства отметил, что общественный институт играет важную роль в жизни государства и общества

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© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил нотариусов со 160-летием создания нотариата в России, отметив его значимую роль в жизни государства и общества.

"В апреле 1866 года было принято Временное положение о нотариальной части, которое легло в основу деятельности нотариата как самостоятельного публично-правового института. Все эти годы нотариат играл весомую роль в жизни государства и общества, утверждал в своих рядах дух корпоративности, верности профессиональному долгу, незыблемым этическим нормам", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что нынешнее поколение нотариусов бережно хранит традиции, заложенные предшественниками, и успешно решает поставленные задачи. Среди них президент выделил защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечение безопасности экономической деятельности и осуществление функций превентивного правосудия.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что нотариусы применяют самые современные технологии и подходы, а также неустанно повышают качество предоставляемых услуг. Президент выразил уверенность, что они и впредь будут добросовестно трудиться и честно служить закону.

"Желаю вам реализации намеченных планов и всего наилучшего", - заключил он.