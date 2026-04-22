В образовательных учреждениях Сызрани отменили занятия в первую смену

Учебный процесс очно организуют во вторую смену

Редакция сайта ТАСС

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САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Занятия в первую смену отменены в образовательных учреждениях Сызрани после атаки БПЛА. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.

"По информации министерства образования Самарской области, все занятия (в первую учебную смену) в образовательных учреждениях Сызрани были отменены. Учебный процесс очно будет организован во вторую смену", - отметили в пресс-службе.