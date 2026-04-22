В образовательных учреждениях Сызрани отменили занятия в первую смену
Редакция сайта ТАСС
22 апреля, 07:30
САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Занятия в первую смену отменены в образовательных учреждениях Сызрани после атаки БПЛА. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.
"По информации министерства образования Самарской области, все занятия (в первую учебную смену) в образовательных учреждениях Сызрани были отменены. Учебный процесс очно будет организован во вторую смену", - отметили в пресс-службе.