Мишустин призвал быстрее интегрировать Донбасс в систему образования РФ

Премьер-министр России отметил, что РАНХиГС поддерживает участников и ветеранов специальной военной операции, в вузе для этого есть программа "Время героев"

Редакция сайта ТАСС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров © Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области нужно как можно оперативнее интегрировать в российскую систему образования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым.

"Очень важно, чтобы такие возможности [для обучения и переквалификации] были у людей по всей стране, в том числе в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Эти российские субъекты нужно, конечно, как можно быстрее интегрировать в отечественную систему образования", - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин также отметил, что РАНХиГС поддерживает участников и ветеранов специальной военной операции, в вузе для этого есть программа "Время героев", направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей для госструктур и компаний. "Важно внимательно отслеживать, как проходит обучение наших защитников, чтобы они могли максимально раскрывать свои таланты, управленческие способности. И просил бы вас лично держать эти вопросы на особом контроле", - обратился премьер к ректору академии.

Председатель правительства отметил, что РАНХиГС - один из ведущих отечественных вузов, готовящий специалистов по различным направлениям: от информационных технологий, экономики и финансов до государственного муниципального управления.

"Президент отмечал, что от уровня и качества образования зависит будущее нашей страны и ее долгосрочное развитие. И здесь у РАНХиГС, конечно, особая роль. И прежде всего - реализация самых актуальных программ обучения для молодых людей, для повышения квалификации, переподготовки уже состоявшихся профессионалов, а также по проведению целого ряда научных исследований, что позволяет выпускникам академии получать фундаментальные практические навыки, компетенции", - перечислил Мишустин.

По его словам, нужно и дальше развивать учебные проекты, внедрять самые современные модели обучения, повышать их качество, создавать комфортные условия для занятий, чтобы талантливые молодые люди были востребованы в профессии, становились хорошими специалистами и воплощали свои профессиональные мечты.