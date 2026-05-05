В Кремлевском саду Вологды построят пирс для катамаранов и лестницу-амфитеатр

В ходе подготовки к юбилею города до конца 2026 года планируется провести первые два этапа благоустройства набережной реки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Кремлевский сад в центре Вологды украсят пирс для катамаранов, малые архитектурные формы, лестница-амфитеатр, локальные места для отдыха и детский городок. Благоустройство проводят в ходе подготовки к 880-летию Вологды, которое будут отмечать в 2027 году, сообщили ТАСС в администрации города Вологды.

"Инициаторами благоустройства Кремлевского сада в Вологде выступили жители и ТОСы, выдвинув объект на голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Кремлевский сад стал лидером голосования, набрав 8,2 тыс. голосов вологжан. Проект благоустройства опирается на его исторически сложившуюся структуру. Пространство планируется поделить на несколько функциональных зон. На событийной площадке будет установлена постоянная современная сцена для мероприятий. На территории у прудов появятся малые архитектурные формы и пирс для катамаранов", - сообщили ТАСС в администрации города Вологды.

Рядом с прудами расположится зона отдыха на холме с беседкой и лестницей-амфитеатром, где можно будет проводить небольшие концерты. Обустроят несколько локальных зон отдыха вдоль пешеходных дорожек и у пруда, установят нестационарные торговые объекты в стилистике Кремлевской площади и сада. Откроется детская игровая зона с качелями, каруселями, детским городком.

В ходе подготовки к юбилею Вологды до конца 2026 года планируется провести первые два этапа благоустройства набережной реки Вологды. Планируется заменить покрытие пешеходной зоны, установить ограждения, современное освещение и камеры видеонаблюдения, устроить новые пешеходные зоны, высадить растения. Помимо этого, запланировано благоустроить площадь Возрождения, сквер на площади Революции, сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье.

"Важно создать безопасное и удобное пространство для пешеходов, провести озеленение пространства, установить новое освещение, видеонаблюдение, малые архитектурные формы. И самое главное - в существующие точки "притяжения вдохнуть новую жизнь", которая станет еще большим "магнитом" для жителей и туристов", - отметили в департаменте строительства, благоустройства и содержания территории администрации Вологды.

Как отмечал ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, всего в ходе подготовки к юбилею Вологды в этом году в работе на сегодня находятся 333 объекта. Помимо благоустройства набережной, Кремлевского сада, площади Революции планируется также развитие популярной у молодежи территории скейт-парка "Яма". Запланирован ремонт главных вологодских магистралей и подъездов к участкам для многодетных семей по улице Граничной. Запланирован капитальный ремонт путепроводов, мостов, школ, многоквартирных домов, благоустройство дворов.

"В планах также установка колеса обозрения в парке Ветеранов, благоустройство второй аллеи героев специальной военной операции на Козицинском кладбище, фестиваль стрит-арта "Палисад", капремонт общежития Вологодского госуниверситета на улице Горького", - отмечал глава региона.