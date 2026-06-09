Более 12 тыс. жителей Каменско-Днепровского округа остались без электроснабжения

Отключения произошли из-за атак ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали энергетическую инфраструктуру Каменско-Днепровского муниципального округа, без энергоснабжения остались более 12 тыс. абонентов. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

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"В результате не прекращающихся атак ВСУ на энергосистему Каменско-Днепровского муниципального округа без энергоснабжения остаются 12 153 абонента. Отключения затронули город Каменка-Днепровская, села Великая Знаменка, Водяное, Днепровка, Нововодяное, Примерное, Новоукраинка и Ивановка", - сообщили в администрации.