ВГА: в подразделениях ВСУ под Харьковом и Купянском выявили случаи заражения ВИЧ

Замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев отметил, что такая тенденция может оказать влияние на эпидемиологическую безопасность жителей прифронтовых населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Случаи заражения украинских военнослужащих ВИЧ-инфекцией фиксируют в подразделениях ВСУ на харьковском и купянском направлениях. Тенденция может повлиять на эпидемиологическую безопасность жителей прифронтовых населенных пунктов, заявил замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Аббас Пякишев.

"В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, находящейся на купянском направлении, фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах. В связи с недоукомплектованием на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Особую обеспокоенность вызывает потенциальное влияние сложившейся ситуации на эпидемиологическую безопасность населения, проживающих в прифронтовых населенных пунктах", - привела пресс-служба ВГА региона слова Пякишева.

В условиях высокой мобильности военнослужащих ВСУ, ограниченного доступа населения к полноценному медицинскому наблюдению и перебоев в работе системы здравоохранения на подконтрольной Киеву территории возрастают риски несвоевременного выявления заболеваний и их дальнейшего распространения, отметил Пякишев. Он добавил, что значительную часть новых случаев заражения ВИЧ фиксируют среди мобилизованных и проходящих службу в ВСУ.

"Это обусловлено совокупностью факторов, включая недостаточную эффективность профилактических мероприятий, нарушение санитарных норм при оказании медицинской помощи в условиях боевых действий, а также проблему наркомании и гомосексуализма. Следует учитывать, что в последние годы на Украине были пересмотрены подходы к определению годности к военной службе граждан с рядом хронических заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию. Согласно действующим нормам, лица с бессимптомным течением заболевания или стабильным состоянием здоровья могут быть признаны годными к службе, а решение принимается индивидуально на основании медицинского заключения", - подчеркнул замминистра здравоохранения ВГА Харьковской области.