Участники форума "Родные - Любимые" предложили создать Федеральный семейный совет

Мероприятие проходит в Саранске с 7 по 10 июля

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Участники Всероссийского семейного форума "Родные - Любимые", который проходит в Саранске с 7 по 10 июля, предложили создать Федеральный семейный совет в России. Об этом сообщается на сайте правительства Мордовии.

Церемония открытия всероссийского форума, организованного Движением первых благодаря нацпроекту "Молодежь и дети", прошла в среду на "Огарев-Арене" в Саранске.

"Во время пленарной дискуссии "Крепкая семья, ценности, традиции, смыслы" почетные гости обсудили с амбассадорами семейного сообщества "Родные - Любимые" актуальные вопросы, которые волнуют сегодня молодежь и взрослых. Речь шла о детско-родительских взаимоотношениях, эффективных инструментах воспитания и способах укрепления семейных традиций. Участница форума из Республики Мордовия выступила с инициативой создания Федерального семейного совета для аккумулирования лучших практик и тиражирования традиционных ценностей", - говорится в сообщении.

В этом году в Мордовии создали семейный совет при главе республики. В его составе 50 семейных пар - представители ведущих предприятий республики, трудовых династий, семьи участников СВО, победители семейных конкурсов и лауреаты высших президентских наград, общественные и религиозные организации. "Мы искренне рады видеть здесь самую важную аудиторию нашей страны - активные семьи со всех уголков России. Для нас огромная честь принимать уже пятое всероссийское событие Движения первых, - отметил глава Мордовии Артем Здунов.

Форум для семей

Всероссийский форум "Родные - Любимые" стартовал в День семьи, любви и верности в Саранске в спортивном комплексе "Огарев Арена". Форум проводит Движение первых. Мероприятие объединило порядка тысячи человек со всей страны. Это школьники, студенты, их родители, бабушки и дедушки, готовые поделиться своим опытом, уникальными традициями и идеями по развитию семейного сообщества в стране и за рубежом.

Герой России, выпускник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения первых Артур Орлов подчеркнул, что для движения в Год единства народов России развитие семейного сообщества "Родные - Любимые" имеет особенное значение. "Мы видим, как наравне с детьми участниками всех наших активностей становятся родители, дедушки и бабушки. Движение объединяет семьи общими делами и целями, вместе мы строим будущее каждого, ради великого будущего всей России", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы движения.

В программе форума - мастер-классы, дискуссии, встречи с известными экспертами. В фокусе внимания участников находятся темы, связанные с профориентацией у детей и подростков, выявлением талантов, воспитанием молодого поколения на основе традиционных ценностей, возможностями цифровых технологий, развитием коммуникативных навыков и многие другие. Особый формат программы форума - семейный квартирник, во время которого участники посетят выступления известных артистов и даже выступят с ними на одной сцене. В течение трех дней участники также познакомятся с достопримечательностями Саранска.