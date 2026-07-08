AFP: Павла Дурова вновь допросили в Париже

По данным агентства, допрос длился более шести часов

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Павел Дуров © Дмитрий Орлов/ ТАСС

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Французские следователи вновь вызвали на допрос сооснователя Telegram Павла Дурова в рамках начатого в 2024 году против него расследования, беседа с ним продолжалась более шести часов. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Дуров прибыл на допрос в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Это был четвертый допрос сооснователя Telegram в рамках данного расследования.

"Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений", - приводит агентство заявление адвокатов Дурова. Они также сообщили, что обжалуют действия французской юстиции как в самой Франции, так и в европейских инстанциях.

24 августа 2024 года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью совершения незаконных транзакций в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере 5 млн евро. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции, однако с 10 июля 2025 года условия контроля были смягчены.