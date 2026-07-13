В Москве и Подмосковье отменили желтый уровень погодной опасности

В отдельных районах области в дневные часы ожидается гроза с дождем

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности, действовавший несколько суток из-за сильных дождей с грозами, отменили на территории Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"С 21:00 мск желтый погодный уровень в столичном регионе прекратил свое действие", - сказал собеседник агентства, напомнив, что подобный уровень говорил о потенциальной опасности метеоусловий. И если относительно Москвы синоптики указывают, что до вечера 17 июля дополнительных оповещений о погоде не требуется, то на территории области желтый уровень планируют объявить14 июля с полудня до 18:00 мск. "В отдельных районах Подмосковья в дневные часы ожидается гроза с дождем", - пояснили в Гидрометцентре РФ.

Синоптики также напомнили, что предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями не исключен кратковременный дождь при температуре воздуха 16-18 градусов выше нуля в Москве и от 13 до 18 градусов тепла - в Подмосковье. Днем во вторник воздух должен прогреться до 24-26 градусов в столице и до плюс 27 градусов по области. Ветер прогнозируется северный со скоростью 6-11 м/с, днем при грозе скорость порывов может увеличиться до 15 м/с.