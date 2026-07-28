В Свердловской области нет повреждений критической инфраструктуры из-за паводка

Региональные ведомства сосредоточены на предоставлении адресной помощи пострадавшим

Редакция сайта ТАСС

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Повреждения критически важной инфраструктуры предотвращены в подтопленных из-за аномальных осадков муниципалитетах Свердловской области благодаря консолидированной оперативной работе всех ведомств и служб. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер по итогам встречи с министром МЧС России Александром Куренковым.

"Благодаря консолидированной и оперативной работе всех ведомств и служб мы предотвратили повреждение критически важной инфраструктуры городского хозяйства в подтопленных муниципалитетах. Сейчас ситуация во всех территориях, которые пострадали от стихии, находится под контролем правительства Свердловской области и МЧС России. Наша общая задача - завершить восстановительные работы, чтобы люди вернулись в свои дома", - написал он в "Максе".

Губернатор отметил, что в ходе встречи с главой МЧС России обсудил ликвидацию последствий паводка в Свердловской области, который был вызван аномальными осадками.

"Александр Вячеславович [Куренков] отметил, что важнейшая задача - максимально быстро вернуть людей в нормальные условия жизни, в том числе в кратчайшие сроки завершить просушку жилых домов, особенно в наиболее пострадавших муниципальных образованиях. Для этого МЧС дополнительно перебрасывает на Средний Урал технику и оборудование из соседних субъектов", - информировал он.

Также Паслер сообщил, что все региональные ресурсы и работа ведомств сконцентрированы на оказании адресной помощи пострадавшим - работают комиссии по оценке ущерба, прием заявлений продолжается. После схода воды власти помогают жителям просушивать дома, а на территориях, в домовладениях и социальных объектах, оказавшихся в зоне подтопления, проводится дезинфекция, отметил он.

По информации главы региона, уже обработано более 800 домов, более 300 скважин, также организована вакцинация, привито почти 5 тыс. человек.