Научный центр в Сибири отправил 500 тыс. повязок для остановки крови в зону СВО

В основе разработки природный минерал каолин, обладающий гемостатическими свойствами

Редакция сайта ТАСС

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НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) направил более 500 тыс. разработанных учеными раневых повязок, позволяющих остановить кровотечение в течение двух минут, в зону СВО. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах конференции "Инженерная биология и биофармацевтика" директор центра Михаил Воевода.

Ранее ФИЦ ФТМ разработал первое в России гемостатическое средство на основе каолина. Как отмечали создатели, степень локализации разработки составляет 100%. Регистрация медизделия планируется до конца года.

"[Направлено] более 500 тыс. У нас запущено производство на базе центра, которое работает по потребности", - сказал собеседник агентства.

В основе разработки природный минерал каолин, обладающий гемостатическими свойствами. Также учеными был разработан жгут-турникет. Медизделия предназначены для оказания первой помощи в экстремальных условиях, например, во время боевых действий.

Жгут-турникет позволяет за счет конструкции затянуть его одной рукой (например, в ситуации, если ранена вторая рука). Повязка способна в течение двух минут остановить кровотечение. Разработка подходит для любых видов ран и кровотечений.

С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием "Инженерная биология и биофармацевтика", приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН), который носит имя этого ученого. Среди тем конференции - вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.