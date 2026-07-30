Мэр Владивостока назвал три приоритета в развитии города

Ими стали сферы транспорта, дорог и благоустройства, считает Константин Шестаков

Редакция сайта ТАСС

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Сферы транспорта, дорог и благоустройства являются ключевыми на пути дальнейшего развития Владивостока. Об этом в "Максе" заявил глава столицы Приморья Константин Шестаков после того, как был избран на новый срок.

"Три ключевые позиции, я считаю, которые важно отметить в дальнейшем развитии города Владивостока. Безусловно, это транспорт. Конечно же, это дороги и благоустройство", - сказал Шестаков.

Мэр Владивостока обозначил перед депутатами городской думы планы на ближайшие годы. Так, власти города намерены заняться обновлением трамвайных маршрутов: подготовить проектно-сметную документацию, модернизировать тяговые подстанции и обновить подвижной состав. В части благоустройства планируется реализовать проекты природного парка Муравьева-Амурского: у хребта Богатая Грива и на острове Русский.

Шестаков отметил, что благодаря поддержке губернатора Олега Кожемяко и правительства Приморского края впервые с 2010 года начались работы на улице Нефтеветка. Она станет первой частью дороги-дублера от Русской до Западной. Городу также необходимы новая дорога на Змеинку от "Зеленого острова", вторая очередь улиц в микрорайоне Патрокл и дальнейшая модернизация дорожной инфраструктуры на острове Русский.

Как сообщал ТАСС, 30 июля действующий мэр Шестаков вновь избран на эту должность сроком еще на пять лет. За его кандидатуру, которую представил Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты городской думы. Шестаков является главой столицы Приморья с июля 2021 года. Ранее мэр рассказал ТАСС, что основными достижениям в своей работе на этом посту считает формирование эффективной команды и рост вовлеченности людей в жизнь и преображение города.