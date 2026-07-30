В Оренбуржье разработают механизмы первоочередного обслуживания инвалидов на АЗС
ОРЕНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Оренбургской области разработают механизм первоочередного обслуживания на АЗС людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила министр социального развития региона Елена Сладкова.
"Отдельное внимание уделяем мерам поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья: прорабатываем механизмы первоочередного обслуживания их автотранспорта на заправочных станциях", - приводит слова министра пресс-служба правительства области в "Максе".
По данным профильного министерства, все 62 учреждения социального обслуживания населения Оренбуржья обеспечены топливом.
8 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что трудности с топливом в стране временные, у российской энергетики высокий запас прочности.