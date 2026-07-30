Регулятор Австралии подал в суд на Telegram за видео с пропагандой терроризма

Невыполнение требований законодательства страны карается штрафами в размере почти $38 млн

Редакция сайта ТАСС

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СИДНЕЙ, 30 июля. /ТАСС/. Австралийский регулятор eSafety подал в суд на мессенджер Telegram из-за материалов, пропагандирующих терроризм. Об этом сообщило ведомство.

"Сервис обмена сообщениями, как предполагается, не смог выявить и удалить с платформы материалы, пропагандирующие терроризм, в том числе видео казней и массовых расстрелов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте eSafety. Невыполнение требований законодательства страны карается штрафами в размере 54,6 млн австралийских долларов (почти $38 млн).

Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в рамках расследования уголовного дела, начата процедура его объявления в международный розыск. По информации ФСБ, в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не были удалены многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России терактов, массовых убийств, мошеннической деятельности. С 2022 года в России зарегистрировали 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram, включая организацию теракта в "Крокус сити холле", убийства Дарьи Дугиной, Максима Фомина (Владлена Татарского), девять высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Ранее Роскомнадзор направлял команде Дурова более 150 тыс. обращений с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы.